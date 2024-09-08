Kastamonuspor, Batman\'ı 1-0 yendi

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Batman Petrolspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Halil Tolgahan Demir, Rüştü Muhammed Orcan
GMG Kastamonuspor: Sertaç Güzel, Burak Bilgen, Oğuz Yılmaz, Erkam Reşmen, Erhan Kartal, Alptekin Çaylı (Oğuzhan Doğan, dk. 63), İlyas Kubilay Yavuz, Cumali Bişi, Ali Altınöz (Ramazan Keskin, dk. 85), Çınar Tarhan (Kerem Baykuş dk. 68), Okan Eken (Alpay Çelebi, dk. 86)
Batman Petrolspor: Ferhat Kaplan (Yusuf Balcıoğlu, dk. 46), Yalçın Kılınç, Ahmet Kesim, Samet Karakoç (Cemal Azad Demir, dk. 85), Evren Korkmaz (Bünyamin Yürür, dk. 65), Semih Karadeniz, Abdurrahman Emir Alagöz, İshak Çakmak, Tunahan Çiçek, Mert Çapar (Muzaffer Kocaer, dk. 86), Atabey Çiçek
Gol: Okan Eken (dk. 25) (GMG Kastamonuspor)
Sarı kartlar: Çınar Tarhan, Erhan Kartal, Sertaç Güzel (GMG Kastamonuspor), Yalçın Kılınç, Mert Çapar, Atabey Çiçek (Batman Petrolspor) - KASTAMONU
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