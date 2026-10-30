GMG Kastamonuspor deplasmanı öncesi Elazığspor'da 21 kişilik kamp kadrosu belirlendi - Son Dakika
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GMG Kastamonuspor deplasmanı öncesi Elazığspor'da 21 kişilik kamp kadrosu belirlendi

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GMG Kastamonuspor deplasmanı öncesi Elazığspor\'da 21 kişilik kamp kadrosu belirlendi
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Elazığspor'un GMG Kastamonuspor deplasmanı kadrosu 21 kişi olarak belirlendi. Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçı öncesi Serdar Bozkurt'un takdiriyle oluşan kadro, cumartesi Kastamonu'da son çalışmayı yapıp otelde kampa girecek.

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. Hafta maçında GMG Kastamonuspor ile karşı karşıya gelecek olan Seza Çimento Elazığspor'da bu maçın kadrosu netleşti.

GMG Kastamonuspor ile Nesine 2. Lig Beyaz Grup 9. hafta maçında deplasmanda karşılaşacak olan Elazığspor'da 21 kişilik kamp kadrosu netleşti.

Bordo-Beyazlılar, maçın son çalışmasını cumartesi Kastamonu'da yapacak ve konaklayacağı otelde kampa girip maç saatini bekleyecek.

Teknik Direktör Serdar Bozkurt'un takdiriyle kadroda; "Furkan Köse, Atakan Nuri Ordu, Erhan Kartal, Mustafa Emir Akyıldız, Veli Çetin, Ali Yeşilyurt, Feyyaz Belen, M. Berat Sağlam, Onur Eris, Alp Ada Abay, İ. Esat Buğa, Emir Alagöz, Alperen Pak, Bünyamin Güler, Ali Altınöz, Hakan Yavuz, Muhammed Demirci, Barış Ekincier, Sertaç Çam, Mert Örnek, Enes Soy" yer aldı.

Kaynak: İHA
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