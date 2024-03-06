GMG Kastamonuspor, Sarıyer'i 1-0 mağlup etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 29. hafta karşılaşmasında GMG Kastamonuspor, konuk ettiği Sarıyer Spor Kulübü'nü 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Ahmet Şimşek, Kaan Kaya
GMG Kastamonuspor: Ramazan Keskin, İsmail Güven (Ali Akkuş dk. 70), Okan Eken (Yusuf Türk dk. 80), Oğuz Yılmaz, Muhammet Arslantaş (S.Ali Kaya dk. 46), Abdullah Yiğiter, Timur Temeltaş (Furkan Çil dk. 80), Mustafa Berkan Aydeniz, Yiğitali Bayrak, Erhan Kartal (Muhammed Sarıkaya dk. 12), Yalçın Kılınç
Sarıyer Spor Kulübü: Özkan Karabulut, Sedat Dursun, Uğur Can (Umut Bulut dk. 78), Taha Dönmez, Süheyl Çetin, Hakan Özmert, Atakan Müjde (Erdal Öztürk dk. 65), Oğuz Çetinkaya, Cuma Menize (Kubilay Köylü dk. 83), Alper Kadir Duruk (Tarık Çamdal dk. 83), Saruhan Fındıkçı (Oğuzhan Akgün dk. 83)
Goller: Okan Eken (dk. 17) (Kastamonuspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Berkan Aydeniz (GMG Kastamonuspor), Alper Kadir Duruk, Erdal Öztürk, Oğuzhan Akgün, Hakan Cömert (Sarıyer) - KASTAMONU
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