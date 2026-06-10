Goalball Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladık - Son Dakika
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Goalball Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladık

Goalball Dünya Şampiyonası\'na Galibiyetle Başladık
10.06.2026 17:01
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Erkek ve Kadın Goalball Milli Takımları, şampiyonaya galibiyetle başladı. Kadınlar Meksika'yı, erkekler ise Kanada'yı yendi.

ÇİN'in Hangzhou kentinde düzenlenen Goalball Dünya Şampiyonası'nda ilk gün karşılaşmaları tamamlandı. Kadın ve Erkek Goalball Milli Takımı, turnuvaya galibiyetle başlayarak organizasyona güçlü bir giriş yaptı.

X Grubu'ndaki ilk maçında Kanada ile karşılaşan Erkek Goalball Milli Takımı, mücadeleye Hüseyin Alkan, Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz üçlüsüyle başladı. Karşılaşmada ilk golü Kanada bulsa da milliler kısa sürede oyunun kontrolünü ele geçirdi. Burak Korkmaz ve Yunus Emre Akyüz'ün sayılarıyla üstünlüğü yakalayan Ay-Yıldızlı ekip, ilk yarıyı 6-2 önde tamamladı. 2'nci yarıda Ebubekir'in üst üste kaydettiği gollerle farkı açan milliler, rakibine geri dönüş şansı tanımadı ve mücadeleden 13-3 galip ayrıldı. Erkek Milli Takımı'nın gollerini Burak Korkmaz (5), Ebubekir (5), Yunus Emre Akyüz (2) ve Emrullah (1) kaydetti.

KADIN MİLLİ TAKIMIMIZDAN MEKSİKA KARŞISINDA NET GALİBİYET

C Grubu'nda yer alan Kadın Goalball Milli Takımı ise ilk maçında Meksika ile karşı karşıya geldi. Milliler sahaya Sevtap Altunoluk, Gülşah Aktürk ve Reyhan Yılmaz üçlüsüyle çıktı. Karşılaşmanın ilk golü Reyhan Yılmaz'ın penaltı atışından gelirken, Gülşah Aktürk'ün sayılarıyla Türkiye farkı açtı. Ay-Yıldızlı ekip ilk yarıyı 3-1 üstünlükle tamamladı. 2'nci yarıda da etkili oyununu sürdüren Ay-Yıldızlılar; Gülşah Aktürk ve Reyhan Yılmaz'ın skora yaptığı katkılarla mücadeleyi 8-3 kazanmayı başardı. Kadın Milli Takımı'nın gollerini; Gülşah Aktürk (4) ve Reyhan Yılmaz (4) kaydetti.

Erkek Goalball Milli Takımı, 11 Haziran Perşembe günü TSİ 08.30'da Avustralya ile karşı karşıya gelecek. Kadın Goalball Milli Takımı ise aynı gün TSİ 10.00'da Büyük Britanya ile mücadele edecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Goalball Dünya Şampiyonası'na Galibiyetle Başladık - Son Dakika

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