Goalball Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları finalinde İsrail'i 8-3 mağlup ederek üst üste 3. kez Paralimpik Oyunlar Şampiyonu olma unvanını kazandı. İstanbul'da gerçekleşen bu tarihi başarı, takımın azmi ve yetenekleriyle elde edildi.
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6.09.2024 06:36:40. #1.11#
SON DAKİKA: Goalball Kadın Milli Takımı Üçüncü Kez Şampiyon - Son Dakika
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