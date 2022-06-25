Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığının organizasyonuyla düzenlenen yarışmaya 6 ilden toplam 120 sporcu katıldı. Minikler, küçükler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde sporcular klasik ve makaralı yay dallarında yarıştı.

Kaynak: İHA

Göbeklitepe, Şanlıurfa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Göbeklitepe Bölgesel Okçuluk Yarışması başladı - Son Dakika

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