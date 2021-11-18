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Göbekten Altay taraftarı - Son Dakika

Göbekten Altay taraftarı

18.11.2021 11:38
Göbekten Altay taraftarı

Altay taraftarı Mert Balkan, Alsancak Stadı inşaatı devam ederken doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömmüştü.

Altay taraftarı Mert Balkan, Alsancak Stadı inşaatı devam ederken doğan çocuğunun göbek bağını sahaya gömmüştü. Çiğdem-Mert çifti, 3,5 yaşına gelen çocukları Ata Altay'ı da alarak yıllar sonra Altay Alsancak Stadı'na geldi, çimlere ayak basıp o günü adeta yaşadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 26 Kasım'da açılacak stadı gezen aile, uzun bir aranın ardından yeniden bir Altay maçı seyredecek olmanın heyecanını doyasıya yaşadı.

"HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

"Bir hayalimizi gerçekleştirdik" diyen Mert Balkan, "Alsancak Stadı ile kulübümüz arasında gerçekten çok güçlü bir bağ var. Stadın yeniden yapılış sürecinde birçok Altaylı taraftar buraya gelerek forma, bayrak, flamayı temele attı. Biz de ailemizden aldığımız göreneklere uygun olarak hareket ederek doğan çocuğumuzun göbek bağını sahaya gömdük. Yıllar sonra ilk kez geldiğimiz stadımız beni gerçekten çok etkiledi. Burada çok anımız var" dedi."BURASI BİZİM EVİMİZ"Alsancak Stadı'nı "Altay'ın evi" olarak nitelendiren Balkan çifti, "Bizler armanın peşinde koşan insanlarız. Gözümüzü açtığımız evimize yeniden dönecek olmanın tarifsiz heyecanını yaşıyoruz. Minik Ata Altay ile başlattığımız göbek bağı gömme adımı da umarım taraftarlarımız arasında bir gelenek haline gelir. Altay'a göbekten bağlı her aile, bu şekilde davranarak asırlarca devam eden bir gelenek yaratmış olur" diye konuştu."ALTAY, KÖKLÜ VE GÜÇLÜ BİR KULÜP"Anne Çiğdem Balkan ise çocuklarına "Ata Altay" simini vermenin de büyük gurur olduğunu vurgulayarak, "Altay, köklü ve güçlü bir kulüp. Gurur duyduğumuz bir camiaya sahibiz. Taraftarı olduğumuz bir kulübün adını, hayattaki en değerli varlığımıza vermek çok anlamlı. Eşim dededen Altaylı'dır. Alsancak Stadı'ndaki anılarını her zaman anlatır. Kulüp ile bütünleşen bir stadımız var ve artık burada ilk maçı seyretmek için çok heyecanlanıyoruz" yorumu yaptı.YÜKSEK DİVAN KURULU ZİYARETİ

Altay Yüksek Divan Kurulu üyeleri, temelini 9 Eylül 2017 tarihinde dönemin Başbakanı Binali Yıldırım'ın attığı, açılışını ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Alsancak Stadı'nı gezdi. Yüksek Divan Kurulu Başkanı Sabri Sevenoğlu ve yönetim kurulu üyelerine unutulmaz futbolcu Ramazan Torunoğlu da eşlik etti. Yaklaşık 20 kişilik grup, her yeri adım adım gezdi, birbirlerine statta yaşadıkları anıları anlattı ve yıllar sonra yeniden Alsancak Stadı'nda olmanın heyecanını yaşadı. Efsane oyuncu Ayfer Elmastaşoğlu, attığı penaltıyla fileleri havalandırdı. Sabri Sevenoğlu, yıllarca kulüp doktorluğu yapan Doç. Dr. Levent Köstem ile Zafer Bilgetay ve Ramazan Torunoğlu, kulüp ile stat arasındaki güçlü bağı anlattı. Bu arada stadın kırmızı olan koltuklarının siyah kılıflarla kaplanması gözlerden kaçmadı.

Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı
Göbekten Altay taraftarı

Recep Tayyip Erdoğan, Alsancak Stadı, cumhurbaşkanı, Altay, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Göbekten Altay taraftarı - Son Dakika Spor


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