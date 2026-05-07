Göçebe Oyunları İçin Basın Akreditasyonu Başladı

07.05.2026 11:43
Kırgızistan'da 6. Dünya Göçebe Oyunları'na yabancı basın akreditasyon süreci başladı.

Kırgızistan'da 31 Ağustos-6 Eylül'de düzenlenecek 6. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip edecek yabancı basın mensupları için akreditasyon sürecinin başladığı bildirildi.

Kırgızistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, organizasyonu izlemek üzere ülkeye gelecek yabancı basın mensuplarının geçici akreditasyon başvurusunda bulunmalarının gerektiği belirtildi.

Açıklamada, Kırgızistan Kültür, Enformasyon ve Gençlik Politikası Bakanlığının basın kotasını belirlemesi için uluslararası medya kuruluşlarının, 15 Mayıs'a kadar katılım niyetlerini belirten ön yazıyı "[email protected]" e-posta adresine göndererek geçici akreditasyon başvurusunda bulunabilecekleri ifade edildi.

Geçici akreditasyon başvurusu onaylanan basın mensuplarına e-postayla bilgi verileceği, basın akreditasyonuna ilişkin sonraki prosedürlerin başlatılacağı ve akreditasyonu olanların Kırgızistan'a gelmelerinin isteneceği kaydedildi.

Açıklamada, uluslararası basını davet eden Kırgızistan'ın akredite basın mensuplarının konaklama, beslenme ve ulaşım hizmetlerini karşılayacağı vurgulandı.

Kırgızistan'ın ev sahipliğinde 6. Dünya Göçebe Oyunları, ülkenin bağımsızlık yıl dönümü 31 Ağustos'ta Bişkek Arena Stadı'nda resmi açılış töreniyle başlayacak.

Dünya Göçebe Oyunları kapsamında düzenlenecek geleneksel spor dallarını kapsayan geniş çaplı müsabakaların, kültür festivali ile geleneksel sporların modern dünyadaki yeri ve kültürel mirasın korunmasına yönelik uluslararası konferans, başkent Bişkek'e 260 kilometre uzaklıktaki Issık Göl Bölgesi'nde bulunan Çolpon-Ata şehrinde 1-6 Eylül'de yapılacak.

Kaynak: AA

