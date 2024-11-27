Göçmez İstifasını Geri Aldı

Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Onur Göçmez'in istifa kararı bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında kabul edilmedi.
AA muhabirine açıklamalarda bulunan asbaşkan Mete Vardar, başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu üyelerinin Göçmez ile yaptığı görüşmenin ardından siyah-beyazlı yöneticinin ikna edildiğini ve istifa kararından vazgeçtiğini söyledi.
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