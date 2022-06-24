Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı

24.06.2022 15:43
Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayıma başladı.

Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için geri sayıma başladı. 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek ve birbirinden ünlü pehlivanların kol bağlayacağı 16. Gökbel Güreşleri'nde ünlü sanatçı Selami Şahin ücretsiz halk konseri verecek.

16. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri iki yıl süren pandeminin ardından bu yıl 16-17 Temmuz'da kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak. Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, heyecan ve özlemle beklenen Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri için hazırlıkların başladığını söyledi. Başkan Yücel, Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşlerinin ilk gününde ücretsiz halk konserinin yapılacağını, ikinci gün ise Gökbel Güreşleri'nin gerçekleştirileceğini belirterek bütün vatandaşları bu unutulmayacak festivale davet etti.

Gökbel'de sahne Selami Şahin'in

16. Geleneksel Alanya Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreş Festivali'nin ilk gününde ünlü sanatçı Selami Şahin en sevilen şarkılarını on binlerce hayranı için seslendirecek. Her yıl on birlerce kişinin katıldığı Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne bu yıl da tarihi Kırkpınar Güreşleri'nin başpehlivanları katılacak. 17 Temmuz Pazar günü birbirinden ünlü başpehlivanların er meydanında kol bağlayacağı Gökbel Yaylası Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin, çeşitli gösteri ve etkinliklerle bir şenlik havasında gerçekleştirilmesi hedefleniyor. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Yaz sezonunda yaşanan sorunların çözümü için işbirliği vurgusu Yaz sezonunda yaşanan sorunların çözümü için işbirliği vurgusu Alanya ve Sırbıstan'ın Novi Sad kenti arasında işbirliği antlaşması imzalandı Alanya ve Sırbıstan'ın Novi Sad kenti arasında işbirliği antlaşması imzalandı
Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Selami Şahin, Alanya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:42 Antalya'da paraşüte binen anne ve 2 kızı bozulan tekne yüzünden havada asılı kaldı
15:41 Acun Ilıcalı ve Fırat Aydınus aynı karede! Yeni proje ihtimali akıllara geldi
15:36 Genç kadını öldürüp, 50 bin lira karşılığında arkadaşlarına gömdüren katil, indirimsiz ömür boyu müebbet hapis cezasına çarptırıldı
15:30 Cübbeli Ahmet Hoca, Mahmut Ustaosmanoğlu'nun cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
15:25 Aleyna Tilki, renkli bikinisiyle sosyal medyayı salladı! Araba içinde verdiği poza yorum ve beğeni yağdı
15:14 Boşanma aşamasındaki Caner Karaloğlu ile aşk yaşayan Tuba Ünsal, "Yuva yıkan kadın oldun mu?" sorusunu duyunca ağladı: Kimsenin evliliğini yıkmadım
15:03 Ustaosmanoğlu'nun oğlu yeni cemaat liderini açıkladı: İsmailağa Cemaatinin yeni lideri Hasan Kılıç Hocaefendi olacak
14:47 Abdülkerim Bardakçı'nın yeni takımı Galatasaray oldu! İşte bonservis bedeli ve alacağı maaş
14:40 Ustaosmanoğlu'nun cenazesinden dikkat çeken detay! Bakan Soylu ve Davutoğlu yan yana saf tuttu
14:15 Yılan hikayesine dönen transferde Abdülkerim Bardakçı, Galatasaray ile anlaşmaya vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2022 15:53:36. #1.13#
SON DAKİKA: Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri için gerim sayım başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement