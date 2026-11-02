Gökçeada\'da 8. Voleybol Turnuvası\'nda engelsiz yaşam maçına Kaymakam Acar katıldı

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde Kaymakam Osman Acar, 8. Gökçeada Voleybol Turnuvası kapsamında düzenlenen "Engelsiz Yaşam Farkındalık Gösteri Maçı"na katılarak sahaya çıktı. Kaymakam Acar, sporun birleştirici gücüyle engelli bireylerin toplumsal hayata eşit katılımına dikkat çekti.

Gökçeada Spor Kulübü tarafından düzenlenen 8'inci Gökçeada Voleybol Turnuvası kapsamında Kaymakam Osman Acar, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları engellere dikkat çekmek, fırsat eşitliğinin önemini vurgulamak ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte voleybol sahasına çıkarak mücadele etti.

Engelsiz Kızılay Gökçeada Başkanı Ümit Alcan, Belediye Başkanı Bülent Ecevit Atalay, Garnizon Komutanı Kıdemli Albay Hüseyin Buruksu, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayyip Dikici Gökçeada Spor Kulübü Kız Voleybol Takımı ile kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getiren karşılaşma, birlik, beraberlik ve dayanışmanın anlamlı bir örneğini oluşturdu.

Kaymakam Osman Acar'ın sahaya çıkarak destek verdiği etkinlikte, engelli bireylerin sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere eşit şartlarda katılımının önemi ön plana çıkarıldı. Sporun yalnızca bir rekabet alanı değil, aynı zamanda toplumsal bütünleşmenin, dayanışmanın ve fırsat eşitliğinin güçlü bir aracı olduğu mesajı verildi.

Kaymakam Osman Acar, engelli bireylerin hayatın her alanında daha aktif yer almalarını destekleyen farkındalık çalışmalarının önemine dikkat çekerek organizasyona katkı sundu.