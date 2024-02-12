Gökhan Yeşilbaş, Talas Anayurtspor maçında hat-trick yaptı

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Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda E.M. Döğerspor, rakibi Talas Anayurtspor'u 3-2 mağlup ederken Gökhan Yeşilbaş 3 gol birden atarak hat-trick yaptı.

Kayseri Şeker 1. Amatör Küme C Grubu'nda Gökhan Yeşilbaş rüzgarı esiyor. Geçmiş sezonlarda gol krallığı yaşayan ve kendi rekorunu kıran tecrübeli forvet Gökhan Yeşilbaş gollerine devam ediyor. Bu sezon 1. Amatör Küme'nin yeni ekiplerinden E.M. Döğerspor forması giyen Gökhan Yeşilbaş, ligin 17. haftasında oynanan Talas Anayurtspor maçında 90 dakikaya 3 gol sığdırdı. Takımının Talas Anayurtspor'u 3-2 mağlup ettiği maçta yıldızlaşan Gökhan Yeşilbaş, maçta 3 gole imza attı. Attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşayan Gökhan Yeşilbaş ligdeki gol sayısını ise 22'ye çıkarttı.

Gökhan Yeşilbaş, E.M. Döğerspor forması ile bu sezon çıktığı 17 lig maçında 22 gole imza attı. Döğerspor'un 17. haftada attığı 49 golün 22'sine imzasını atan Gökhan Yeşilbaş, bu sezon kendi rekorunu kırmak istiyor. - KAYSERİ