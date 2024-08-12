Gökler Beldesi'nde Sportif Yatırımlar İçin Toplantı Yapıldı - Son Dakika
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Gökler Beldesi'nde Sportif Yatırımlar İçin Toplantı Yapıldı

Gökler Beldesi\'nde Sportif Yatırımlar İçin Toplantı Yapıldı

Kütahya'nın Gediz ilçesine bağlı Gökler Beldesi'nde yapılacak olan sportif yatırımlarla ilgili toplantı düzenlendi. Belediye Başkanı Kerim Şahin, Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ile bir araya gelerek, yapılacak tesisler hakkında bilgi aldı.

12.08.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Kütahya'nın Gediz ilçesinde, Gökler Beldesi Belediye Başkanı Kerim Şahin, beldesinde yapılacak olan sportif yatırımlarla ilgili Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ile bir araya geldi. Ziyarette, İlçe Müdürü Keskin, Gökler Beldesi'ne yapılacak olan futbol sahası ve spor tesisleri hakkında bilgi verdi.

Başkan Kerim Şahin, ziyaret sırasında Gençlik ve Spor Müdürlüğü tesislerinde bulunan portatif yüzme havuzunu inceledi. Ayrıca, Denizli ilinde düzenlenen Kickboks Şampiyonası'nda madalya kazanan sporcu ve antrenörlerle bir araya gelerek tebrik etti ve sporun yanında olduğunu vurguladı. Başkan Şahin, Camiler arası Futbol Turnuvası'na da ziyaret ederek, Göklerli olup Gediz'de ikamet eden futbolculara başarılar diledi. Gediz Spor Kulüplerinden Dayınlar Spor Kulübü'nün antrenmanlarını izleyerek, Gökler'de altyapı çalışmalarına başladıklarını belirtti. Gökler Beldesi'ndeki gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve onları spora yönlendirmek amacıyla sportif tesisler için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

Gediz Gençlik ve Spor Müdürü Muhammed Keskin ise, "Gediz genelinde sportif faaliyetleri her daim destekliyoruz. Gökler Belediye Başkanımızın ziyareti bizleri onurlandırdı. Beldede yapılacak sportif tesisleri ve gençleri spora yönlendirmek adına neler yapılabileceğini istişare ettik ve tesislerimizi gezdirdik. Gökler Belediye Başkanımız Sayın Kerim Şahin'e ve Şehidimiz Ali Kazankaya'nın değerli ailesine ziyaretleri için teşekkür ederim" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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