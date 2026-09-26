Göknur Gülten, WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası\'nda 70 kiloda altın madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen WAKO Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza atan Samsunlu sporcu Göknur Gülten, genç bayanlar 70 kilo Full Contact kategorisinde dünya şampiyonu oldu.

Yarı finalde Polonyalı rakibini mağlup ederek finale yükselen Samsun Terme ilçesinden Göknur Gülten, finalde ise eski dünya şampiyonu Alman rakibini yenerek altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada Türkiye de toplam 42 madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.