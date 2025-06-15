Göksel Erdoğan Anısına Hentbol Şenliği

Göksel Erdoğan anısına bu yıl onuncusu düzenlenen Minik Eller Hentbol Şenliği, Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşen ödül töreniyle tamamlandı. Her sene geleneksel olarak gerçekleştirilen şenlikte, 4 ayrı ilden 350 sporcu mücadele etti.

Göksel Erdoğan'ın anısına 2013 yılından itibaren Denizli'de düzenlenen Minik Eller Hentbol Şenliği, 11-13 haziran 2025 tarihlerinde Hasan Güngör Spor Salonunda gerçekleşti. Hentbol sporuna küçük yaşlarda başlamayı, çocuklarda spor kültürünü oluşturmayı ve sporu sevdirmeyi amaçlayan etkinlik, 4 farklı ilden 350 sporcunun mücadelesine sahne oldu.

Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Hentbol Federasyonu İl Temsilciliğinin koordinesinde yapılan hentbol şenliğinde genç sporcuların turnuva deneyimi yaşadığı maçlar yarı sahada 15'er dakikalık iki devre halinde oynandı. Şenliğin sonunda tüm katılımcılara turnuvanın hatırası olarak madalya ve kupaları, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürleri Mahmut Kuruoğlu ile Serap An tarafından takdim edildi.

Denizli'de hentbol sporuna 10 yıl antrenör, 10 yıl ise Hentbol Federasyonu İl Temsilcisi olarak hizmet eden Göksel Erdoğan, yüzlerce çocuğun hentbolla tanışmasına öncülük etti. Sümer Ortaokulu'nda beden eğitimi öğretmenliği yapan Erdoğan, 2018 yılında yakalandığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirmişti. Minik Eller Hentbol Şenliği, onun hentbola ve çocuklara olan katkısını yaşatmaya devam ediyor. - DENİZLİ