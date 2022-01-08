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Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı - Son Dakika

Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı

08.01.2022 11:50
Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı

Kiralık olarak oynadığı Zorya'dan Fenerbahçe'ye dönen Allahyar Sayyadmanesh'in talipleri artıyor. Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'nin çok istediği İranlı forvet için 5.5 milyon euro bonservis bedeli belirlendiği öne sürüldü.

Zorya'ya kiralık gönderilen Allahyar Sayyadmanesh geçtiğimiz günlerde sağlık kontrollerinden geçmişti. Formda hali teknik heyetin beğenisini kazanan İranlı forvet için Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City devreye girdi. Sabah'ın haberine göre sarı-lacivertliler, 5.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor.

FENERBAHÇE TOK SATICI

Genç oyuncunun Avrupa'nın takibinde olduğunu bilen sarı-lacivertliler, bu transferde tok satıcıyı oynayacak. Acun Ilıcalı'nın çok beğendiği 20 yaşındaki forvet için istenen teklif gelmezse sözleşme uzatılacak.

BİRÇOK TAKIM TAKİPTE

Anderlecht, Shakhtar Donetsk ve Dinamo Kiev'in de takipte olduğu Allahyar, bu sezon 16 lig maçında 7 gol attı, 4 asist üretti. Avrupa'daki 6 maçta 2 gol kaydetti.

750 BİN EURO'YA GELDİ

2024'e kadar sözleşmesi bulunan İranlı forvetin, Transfermarkt piyasa değeri ise 3 milyon euro. Fenerbahçe, 2019'da İran ekibi İstiklal'den 750 bin euro karşılığında transfer etmişti.

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Acun Ilıcalı, Fenerbahçe, Hull City, Spor, Son Dakika

Kaynak: Diğer

Son Dakika Spor Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gol makinesine Acun piyangosu vurdu! Hull City yakın takibe aldı - Son Dakika
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