Gol yemediği her maç için fidan bağışlama sözü veren Muslera, kariyerinin en kötü zamanını geçiriyor

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Nereye gitse protesto ediliyor! Bu kez yumurta fırlattılar

Bu sezon Galatasaray'da performansı en çok şaşırtan isimlerden biri de Fernando Muslera. PSV maçları, Avrupa Ligi ön eleme maçlarında beklenmedik hatalar yapan Uruguaylı kaleci, sezonun ilk 7 maçındaki haliyle de eski performansını mumla arattı.

LİGİN EN KÖTÜSÜ

Daha önce yüzde 80'in altına inmeyen kurtarış yüzdesi bu sezon yüzde 58 olan Muslera, 7 haftalık süreçte 24 gol pozisyonunda 10 kez topu ağlarında görerek bu alanda ligin en kötü kalecisi durumuna düştü.

100 FİDAN BAĞIŞLAYABİLDİ

Ensonhaber'in aktardığı habere göre; sezon başında gol yemediği her maç için 100 fidan bağışı sözü veren Muslera, sadece 1 maçta gol yemedi. Ligin ilk haftasında Giresun'u 2-0 mağlup eden Galatasaray, sadece o maçta kalesinde gol görmedi. Muslera bu verilere göre 100 fidan bağışında kaldı.