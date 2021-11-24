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Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü - Son Dakika

Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü

24.11.2021 10:47
Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü

Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Ankara Kupası'ndan 2 altın, 5 gümüş 5 de bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla döndü.

Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, Ankara'da düzenlenen Atatürk'ü Anma Ankara Kupası'ndan 2 altın, 5 gümüş 5 de bronz olmak üzere toplam 12 madalyayla döndü.

Ankara'da 19-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Atatürk'ü Anma Kupası müsabakalarına katılan Gölbaşı Belediyesi Spor Kulübü, 3 gün süren ve 64 kulüpten 376 sporcunun katılımı ile tamamlanan Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 4 maçta 12 puan alarak 2 altın, 5 gümüş 5 de bronz madalya ile döndü. Takım halinde Minikler Point Fighting branşında 2. olan kulüp sevinç yaşadı. Sporcuları başarılarından ötürü tebrik eden Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, duygularını şöyle paylaştı:

"Gölbaşı Belediyesi olarak, spora ve sporcuya verdiğimiz desteği her daim dile getirdik. Açtığımız tesisler ve hayata geçirdiğimiz diğer projelerimizle sporcularımızın yanında olmaya devem edeceğiz. Atatürk'ü anma adına yapılan bu spor etkinliği bizler için çok kıymetli. Kulübümüzün de müsabakalardan başarıyla dönmesi gurur verici."

Yakın zamanda faaliyete açılan Uluslararası Bilardo Kompleksi'nin de Gölbaşı için çok kıymetli olduğunun altını çizen Başkan Şimşek, sporcuların ailelerine de katkılarından dolayı teşekkür etti. - ANKARA

Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü
Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü
Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü
Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü
Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü

Mustafa Kemal Atatürk, Gölbaşı Belediyesi, Ankara, Kasım, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Gölbaşı Belediyesi, Atatürk'ü Anma Kupası'ndan 7 madalyayla döndü - Son Dakika
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