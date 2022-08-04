Gölbaşı Belediyesi 2. Geleneksel Basın Turnuvası'nın kuraları çekildi - Son Dakika
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Gölbaşı Belediyesi 2. Geleneksel Basın Turnuvası'nın kuraları çekildi

04.08.2022 10:46
Gölbaşı Belediyesi 2. Geleneksel Basın Turnuvası'nın kuraları çekildi

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Basın Turnuvası'nın kuraları çekildi.

Gölbaşı Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Geleneksel Basın Turnuvası'nın kuraları çekildi. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) ilk turdaki rakibi Haber Global oldu.

Gölbaşı Belediyesi sponsorluğunda ulusal ve yerel basın mensuplarının katılımları ile gerçekleşecek olan futbol turnuvasında 16 takım karşılaşacak. Gölbaşı Belediyesi ev sahipliğinde ikincisi düzenlenen, ulusal ve yerel basın mensuplarının katılacağı basın futbol turnuvasının kuraları Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek tarafından çekildi.

Turnuvanın kura çekimine Halı Saha Futbol Federasyonu Başkanı Bahadır Bulut da katıldı. Katılımcılara hoş geldiniz diyerek sözlerine başlayan Başkan Şimşek şu ifadeleri kullandı.

"Bu sene ulusal ve yerel basın mensuplarımızı bir araya getirdiğimiz basın turnuvamızın ikincisini Gölbaşı Belediyemizin sponsorluğunda gerçekleştireceğiz. Turnuvamızın kura çekimini yapıp takımları eşleştireceğiz. İlk kurayı ben çekiyorum. Tüm takımlara hayırlı olsun, hepsine başarılar diliyorum. Geçen senenin şampiyonu Anadolu Ajansı'ydı. Çok güzel bir turnuva oldu. Hocalarımızla, sahamızla, oyuncularımızla gerçekten centilmence bir turnuva geçirdik. Bu sene de ikincisini düzenlediğimiz turnuva layıkıyla geçer, hak eden kazanır diyorum ve tüm takımlara tekrar başarılar diliyorum."

Kura çekimi sonrası oluşan kura çekiminde İhlas Haber Ajansı - Haber Global ile TRT Haber - Anadolu Ajansı ile A Spor - Anka Haber Ajansı ile KRT TV - Kanal 7 ile Bengü Türk - TRT Spor ile Yerel Gazete - TV 100 ile Kanal D - NTV ile Ülke TV - Hürriyet Gazetesi ile eşleşti. - ANKARA

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Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Gölbaşı Belediyesi, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gölbaşı Belediyesi 2. Geleneksel Basın Turnuvası'nın kuraları çekildi - Son Dakika

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