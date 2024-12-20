Gölbaşı Okullar Arası Basketbol Turnuvası Tamamlandı

Gölbaşı okullar arası 2024-2025 basketbol turnuvası tamamlandı.
Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nün koordinesiyle düzenlenen 2024-2025 eğitim öğretim dönemi okul sporları karşılaşmaları gerçekleştirildi.
Toplamda 20 okulun katıldığı müsabakalarda 310 sporcu ter döktü.
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