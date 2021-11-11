Ukrayna, yarın finalde Litvanya ile Almanya maçının galibiyle karşılaşacak. Türkiye ise üçüncülük maçına çıkacak.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun 'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası yarı final maçında Türkiye Erkek Milli Takımı, Ukrayna 'ya 4-1 yenildi.

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