Golbol Kadın Milli Takımı Avrupa şampiyonluğu hedefliyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Samsun'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya almak istiyor.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, Finlandiya'yı yenerek çeyrek finale adını yazdırdı.

Antrenör Gültekin Karasu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanmak olduğunu söyledi.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından dinlenmeden Avrupa şampiyonasına hazırlandıklarını ifade eden Karasu, şunları kaydetti:

"Bu çocuklar olimpiyat şampiyonluğunun ardından hiç dinlenmeden şampiyonanın hazırlıklarına başladılar. Yaşları küçük daha gelişim çağındalar. Fiziksel ve mental olarak zorluk yaşıyoruz. Ona rağmen çocuklarımız burada ellerinden geleni gösteriyorlar. Çeyrek finale çıktık. Rakibimiz kim belli değil. Bizim için fark etmiyor. Bizim çocuklarımız, kim çıkarsa çıksın şampiyon olmak için buraya geldi. Kendi evimizde, seyircimiz önünde şampiyon olmak istiyoruz."