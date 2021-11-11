Golbol Kadın Milli Takımı, Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda altın madalya kazanan Golbol Kadın Milli Takımı, Samsun'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda da birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye Kadın Milli Takımı, İsrail'i yenerek adını finale yazdırdı. Ay-yıldızlılar, finalde yarın Rusya ile karşılaşacak.

Antrenör Gültekin Karasu, AA muhabirine, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları şampiyonluğunun ardından Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmayı istediklerini söyledi.

Tokyo Paralimpik Oyunları'nın ardından dinlenmeden Avrupa Şampiyonası'na hazırlandıklarını anlatan Karasu, "Bu çocuklar inşallah finali de kazanıp şampiyon olacak. Olimpiyat şampiyonluğunun ardından dinlenmeden buranın kampına başladılar. Fizik olarak çok düştüler ancak inançlarıyla, ruhlarıyla oynuyorlar. İnşallah yarın da öyle oynayacaklar ve şampiyon olacağız." ifadelerini kullandı.