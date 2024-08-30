Golbol Kadın Milli Takımı Çin'e mağlup oldu

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Golbol Kadın Milli Takımı, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A Grubu'ndaki ikinci maçında Çin'e 7-5 mağlup oldu.

South Paris Arena 6'da gerçekleşen golbol müsabakalarında, son iki paralimpik oyunların şampiyonu Türkiye, ikinci maçında Çin'le karşı karşıya geldi.

İlk yarıyı 5-3 önde tamamlayan ay-yıldızlı ekip, ikinci yarıda rakibinin gollerine engel olamadı. Hücumda da gol bulamayan milli takım, salondan 7-5 mağlup ayrıldı. İlk maçında da Brezilya'yla 3-3 berabere kalan ay-yıldızlı ekip, henüz galibiyetle tanışamadı.

Golbol Kadın Milli Takımı, gruptaki üçüncü ve son maçında yarın TSİ 11.30'da İsrail'le karşılaşacak.