Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hareket etti - Son Dakika
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Spor

Golbol Kadın Milli Takımı Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hareket etti

Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlık kampını Karaman'da tamamlayan Golbol Kadın Milli Takımı, Paris'e hareket etti. Milli takımın başarılarıyla gurur duyulduğu belirtildi.

23.08.2024 12:09
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları için hazırlık kampını Karaman'da tamamlayan Golbol Kadın Milli Takımı, Paralimpik Oyunları için Paris'e hareket etti.

Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Gültekin Karasu eşliğinde Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlık kampını Karaman'da tamamlayan Golbol Kadın Milli Takımı, 28 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak Paralimpik Oyunları için Paris'e hareket etti. Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi Golbol Kadın Milli Takımı'nı kaldığı otelde ziyaret eden Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Karadeniz, millilerin Tokyo Paralimpik Oyunları'nda, 2022 Dünya Şampiyonası ve 2023 Avrupa Şampiyonası'nda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırdıklarını dile getirerek, "Paris'te düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda ülkemize daha nice madalyalar kazandıracaklarına ve al bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum" dedi.

28 Ağustos-8 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda A grubunda yer alan Golbol Kadın Milli Takımı, Brezilya, Çin ve İsrail ile mücadele edecek. Milliler grubun ilk maçında ise 29 Ağustos 2024 Perşembe günü Brezilya ile karşılaşacak. - KARAMAN

Kaynak: İHA

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