Golbol Kadın Milli Takımı, üst üste üçüncü kez Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmanın gururunu yaşıyor. Takımın havalimanındaki karşılamaları DHA Feed 2'den canlı yayınlanıyor. Bu büyük başarı, sporcuların azmi ve çalışkanlığının bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Takım, Türkiye'yi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam ediyor.
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7.09.2024 04:57:37. #1.12#
SON DAKİKA: Golbol Kadın Milli Takımı, 3. Şampiyonluk Sevinci - Son Dakika
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