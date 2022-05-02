Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu - Son Dakika
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Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu

02.05.2022 09:51
Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde Azat İnşaat, Kadırga Tesisleri'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde Azat İnşaat, Kadırga Tesisleri'ni 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Gölcük Belediyesi'nin futbol tutkunlarını bir araya getirdiği 21. Geleneksel Futbol Turnuvası'nda şampiyon belli oldu. Çekişmeli maçlara sahne olan turnuvada, Gölcüklü futbol tutkunlarının oluşturduğu 12'şerli 16 takımda 192 futbol tutkunu mücadele etti. Değirmendere Stadı'nda düzenlenen turnuvanın finalinde Kadırga Tesisleri'ni 3-0 yenen Azat İnşaat şampiyon oldu. Carver Spor ise turnuvayı 3. tamamladı. Şampiyon takım, kupasını Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in elinden aldı. Yarışmacıları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Centilmence geçen turnuvaya katılan, hemşehrilerimizden kurulu 16 takım 192 sporcuyu tebrik ediyor, organizasyonda görev alan hakemlere, spor birimi personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu
Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu
Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu

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U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü U16 Gençler Futbol Ligi'nin şampiyonu 1299 Bilecik Kulübü

Gölcük Belediyesi, Şampiyon, Futbol, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gölcük Belediyesi 21. Geleneksel Futbol Şöleni'nde şampiyon belli oldu - Son Dakika


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