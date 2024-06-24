Gölcük Belediyesi Kum Futbol Turnuvası Kayıtları Başladı - Son Dakika
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Gölcük Belediyesi Kum Futbol Turnuvası Kayıtları Başladı

Gölcük Belediyesi Kum Futbol Turnuvası Kayıtları Başladı

Gölcük Belediyesi'nin düzenlediği geleneksel kum futbol turnuvası, 12-14 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Turnuvaya katılmak isteyenler için kayıtlar başladı.

24.06.2024 17:41  Güncelleme: 17:42
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Gölcük Belediyesi'nin geleneksel olarak düzenlediği kum futbol turnuvası heyecanı bu yıl 12-14 Temmuz tarihleri arasında yaşanacak. Turnuvaya katılmak isteyenler için kayıtlar başladı.

Gölcük Belediyesi, yaz etkinlikleri bu yıl da ilçede dolu dolu geçecek. Etkinlikler kapsamında her yıl düzenlenen kum futbol turnuvası ise 12-13-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek. Değirmendere sahilinde her yıl büyük heyecana sahne olan turnuvada 32 takım katılabilecek. Turnuvaya takımlar; 4 as ve 3 yedek olmak üzere 7 kişiden oluşacak. Yüzbaşılar Mahallesi Uğur Mumcu Parkı karşısı spor tesislerinde çekişmeli maçlara sahne olacak turnuvaya kayıtlar başladı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gölcük Belediyesi Kum Futbol Turnuvası Kayıtları Başladı - Son Dakika

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