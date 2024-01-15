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Gölcük Belediyespor Taekwando Branşında 407 Sporcusu Kuşak Atladı - Son Dakika
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Gölcük Belediyespor Taekwando Branşında 407 Sporcusu Kuşak Atladı

Gölcük Belediyespor bünyesindeki 407 taekwando sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı. Törende sporcuların gösterileri yoğun alkış aldı. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, sporculara yeni kemerlerini takdim etti ve tebrik etti.

Gölcük Belediyespor Taekwando Branşında 407 Sporcusu Kuşak Atladı
15.01.2024 - 16:18,  Güncelleme: 16:19
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Gölcük Belediyespor bünyesindeki taekwando branşında bulunan 407 sporcu, düzenlenen törenle kuşak atladı.

Gölcük Belediyesi, geleceğin yıldız sporcu adaylarını bünyesinde yetiştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Gölcük Belediyespor bünyesinde bulunan 407 taekwando sporcusu, kuşak sınavını başarı ile tamamlayarak bir üst kemere geçiş yaptı. 17 Ağustos Spor Salonu'nda düzenlenen Taekwando Kuşak törende sporcular tarafından yapılan gösteriler, salonu dolduran ailelerinden yoğun alkış aldı. Törene katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, gösterilerin ardından kuşak atlayan sporculara yeni kemerlerini takdim etti. Tören ile sporcular yeni kuşaklarını alarak bir üst kemere geçiş yaptı. Sporcuları tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyespor bünyesindeki 407 sporcumuzun bir üst kuşaklara geçti. Vücut gelişimi yanında, gençlerimizin özgüvenlerini de arttıran spora çocuklarını yönlendiren aileleri ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi canı gönülden tebrik ediyorum. Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA
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