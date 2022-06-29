Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
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Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu

29.06.2022 09:50
Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu

Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 43-18 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.

Gölcük Belediye spor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü'nü 43-18 yenerek Kocaeli şampiyonu oldu.

Kocaeli U-10 Erkekler Final Grubu'nda mücadele eden Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaştı. İzmit'te oynanan maçta rakibini 43-18 yenen Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu.

Şampiyon takımı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizin gururu olan minik sporcularımızı, saygıdeğer ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu - Son Dakika
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