Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı şampiyon oldu

Şampiyon takımı tebrik eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer , "İlçemizin gururu olan minik sporcularımızı, saygıdeğer ailelerini, teknik heyeti, takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımızı ve spor birimimizi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KOCAELİ

Kocaeli U-10 Erkekler Final Grubu'nda mücadele eden Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, son maçında Kocaeli Gelişim Spor Kulübü ile karşılaştı. İzmit'te oynanan maçta rakibini 43-18 yenen Gölcük Belediyespor U-10 Basketbol Takımı, Kocaeli şampiyonu oldu.

Kaynak: İHA

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