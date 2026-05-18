Gölcük\'te masa tenisi heyecanı

Gölcük'te 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen masa tenisi turnuvası tamamlandı.

Gölcük Belediyesi, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Gölcük Aslanspor Kulübü iş birliğinde organize edilen turnuvaya sporseverler yoğun ilgi gösterdi. Toplam 122 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, farklı kategorilerde çekişmeli maçlar oynandı. Turnuva sonunda dereceye girmeye hak kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi.

Başarılı sporculara kupa ve madalyaları, Gölcük Kaymakamı Müfit Gültekin ile Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer tarafından takdim edildi. Sezer, törende yaptığı konuşmada, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen kurumlara ve sporculara teşekkür ederek dereceye girenleri tebrik etti. - KOCAELİ