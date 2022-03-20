Gölcüklü sporculardan şampiyonluklara ambargo - Son Dakika
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Gölcüklü sporculardan şampiyonluklara ambargo

20.03.2022 14:50
Gölcüklü sporculardan şampiyonluklara ambargo

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Garip Olcaş, Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Garip Olcaş, Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu oldu.

Gölcüklü sporcular, katıldıkları şampiyonalarda başarıdan başarıya koşmaya devam ediyor. Son aylarda çok sayıda şampiyonluğu göğüsleyen sporcuların başarılarına bir yenisini de Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcuları ekledi. Ankara'da düzenlenen Türkiye İşitme Engelliler Masa Tenisi Şampiyonası'na katılan Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcularından Garip Olcaş, Türkiye şampiyonu oldu. Aynı takımdan turnuvada mücadele eden Dilem Akyüz Türkiye 3'üncüsü, Ali Bilgin ise Türkiye 4'üncüsü olarak derece kazandı.

Sporcuların başarılarıyla gururlandıklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "İlçemizi başarıyla temsil eden sporcularımızı can-ı gönülden tebrik ediyor, yetişmelerinde emeği geçen ailelerine, hocalarına, dernek başkanlarımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

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Türkiye, Ankara, Gölcük, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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