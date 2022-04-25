TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika
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TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı

25.04.2022 14:09
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağını Bodrum Golf Kulübü kazandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağını Bodrum Golf Kulübü kazandı.

Türkiye Golf Federasyonu (TGF) tarafından Limak ana sponsorluğunda ilk kez organize edilen turun ilk ayağı, Bodrum Regnum Golf Country'de gerçekleştirildi.

Süper turda 7, 1. turda 11 kulüpten toplam 18 takımın 144 oyuncuyla sahaya çıktığı turun ilk ayak birincisi Bodrum Golf Kulübü oldu.

Turun 4 ayağı sonunda puanlar toplanarak genel klasman tablosu oluşturulacak ve en yüksek puanı toplayan takım, tur şampiyonluğunu elde edecek.

TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı
TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı

YORUMLAR
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Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TGF Türkiye Kulüpler Arası Golf Turu'nun ilk ayağı tamamlandı - Son Dakika
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