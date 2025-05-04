Golf Tutkunları Turkish Airlines Open\'a Akın Ediyor

DÜNYANIN en ünlü golfçülerini 8-11 Mayıs'ta Antalya Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde buluşturacak Turkish Airlines Open Turnuvası'nın biletlerine golf tutkunları yoğun ilgi gösteriyor.

DP World Tour'un 2025 yılında Avrupa kıtasındaki ilk organizasyonu olma özelliğini taşıyan Turkish Airlines Open için geri sayım başladı. 8-11 Mayıs tarihlerinde Belek'teki Regnum Carya Golf Kulübü'nde sekizinci kez düzenlenecek turnuvada Avrupa ve dünya golfünün yıldızları sahaya çıkacak. Altı yıllık aranın ardından yeniden ülkemizde yapılacak turnuvada aralarında Türk pro ve amatörlerin de yer alacağı 156 oyuncu sahaya çıkacak.

BİLETLERE YOĞUN İLGİ

tixero.eu sitesi üzerinden satışa çıkan turnuva biletlerine büyük ilgi olduğu öğrenildi. Golfseverler ister günlük isterse kombine bilet alarak turnuvayı Regnum Carya sahasında takip edebilecek. Organizasyonun VIP biletleri de aynı site üzerinden satın alınabilecek. Dünyanın en iyi oyuncularını herkesin izleyebilmesi için bilet fiyatlarını makul seviyede tuttuklarını belirten Turkish Airlines Open organizatörü Kemal Taşkınlı, "Golf ile ilgilenen her yaştan herkesi bu büyük şölene bekliyoruz. Özellikle golf oynayan gençler ve miniklerin ünlü oyuncularla birlikte yürümeleri, onların hareketlerini yakından izlemeleri eşsiz bir deneyim olacak" şeklinde konuştu.

GOLFÜN YILDIZLARI BELEK'TE

Toplam ödülü 2 milyon 750 bin dolar olan turnuvada aralarında 2025 Avrupa Ryder Cup kaptanı Luke Donald, 2013 yılı Turkish Airlines Open ikincisi Jamie Donaldson, 2018 yılı Turkish Airlines ikincisi Haotong Li, Ryder Cup Avrupa takımının eski oyuncuları Nicolas Colsaerts, Andy Sullivan ve Rafa Cabrera-Bello gibi ünlü isimler mücadele edecek.

Organizasyonda üç Türk profesyonel Ediz Kemaloğlu, Taner Yamaç ve Leon Açıkalın ile birlikte iki amatör oyuncu İbrahim Tarık Aslan ve Can Gürdenli de wild card ile oynayacak.

SON ŞAMPİYON TYRELL HATTON

İlk kez 2013 yılında düzenlenen Turkish Airlines Open'da aralarında Tiger Woods, Justin Rose, Lee Westwood, Colin Montgomerie, Danny Willett, Tyrrell Hatton, Padraig Harrigton, Tommy Fleetwood, Ian Poulter, Martin Kaymer ve Thomas Bjorn'un da bulunduğu birçok efsane isim sahaya çıkmıştı. 2019 yılında Montgomerie Maxx Royal Sahası'nda düzenlenen son Turkish Airlines Open, Avrupa Turu tarihinde üçüncü kez altı oyuncunun yer aldığı play-off'a sahne olmuş, spot ışıkları altında Benjamin Hebert, Kurt Kitayama, Victor Perez, Matthias Schwab ve Erik van Rooyen'ı geçen Tyrrell Hatton kupaya uzanmıştı.