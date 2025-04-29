Gonov, Türkiye Bisiklet Turu'nda Zaferi Elde Etti - Son Dakika
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Spor

Gonov, Türkiye Bisiklet Turu'nda Zaferi Elde Etti

Lev Gonov, 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını kazanarak kariyerinde büyük bir başarıya imza attı.

29.04.2025 18:04
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60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun üçüncü etabını kazanan XDS Astana takımından Lev Gonov, iyi bir taktikle birinci olduğunu söyledi.

Fethiye- Marmaris etabını kazanan Gonov, takımının kendisine büyük destek verdiğini dile getirerek, "Zor bir etaptı ve sprint galibiyeti için savaş vermek gerekiyordu. Bizim stratejimiz genel klasman favorilerimizi desteklemek ve sonrasında fırsat olursa etabı kazanmayı denemek. İyi olduğunu düşündüğümüz taktiğimizi denedim ve kazandım. Nicolas Vinokurov beni son bölümde çok iyi taşıdı ve ben son 200 metre sprint yaptım. Bu takımımdaki ilk galibiyetim. Aynı zamanda kariyerimdeki ilk büyük etap galibiyetim. Hala pist bisikletinde yarışıyorum, dolayısıyla bu sene hem yol bisikletinde hem zamana karşı Avrupa şampiyonalarını kovalıyorum. Aynı zamanda da dünya şampiyonalarında yarışmayı planlıyorum." ifadelerini kullandı.

Genel klasmanda liderliğini sürdüren Alpecin-Deceuninck takımından Tibor Del Grosso ise kendisini çok iyi hissettiğini aktararak "Bu etapta da üçüncü oldum ve yine iyi bir iş başardığımı söyleyebilirim. Hala kendimi formda hissediyorum. Aslında bugün kazanabilirdim fakat son 700-800 metrede takım olarak organize olamadık. Tek başına sprint yapmak zorunda kaldım, bu da beni zorladı. Yine de bu kadar gelmem bile başarı. Lider mayoyu taşımak güzel duygu. Büyük yarış ve onun lideri olmak çok hoş." değerlendirmesinde bulundu.

Bisikletçilere kazandıkları mayoları ve ödüllerini Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu takdim etti.

Kaynak: AA

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