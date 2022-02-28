Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor - Son Dakika
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Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor

28.02.2022 11:01
Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Aday Hakemi ve Ferdi Lisanslı Sporcu Müberra Uçar, gönüllülük esasına dayalı olarak okullarda öğrencilere okçuluk sporunu tanıtma ve sevdirme adına çalışmalar yapıyor.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Aday Hakemi ve Ferdi Lisanslı Sporcu Müberra Uçar, gönüllülük esasına dayalı olarak okullarda öğrencilere okçuluk sporunu tanıtma ve sevdirme adına çalışmalar yapıyor.

Köyceğiz'de küçükten büyüğe herkesin okçuluk sporuna ilgi gösterdiğini belirten Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Aday Hakemi Müberra Uçar, okçuluk sporunu tanıtmak ve sevdirmek adına çalışmalar gerçekleştiriyor. Gençleri kötü alışkanlıktan uzak tutmak için spora yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Uçar, "Köyceğiz'de okçuluk sporuna yoğun ilginin olduğunu gördüm. Okçuluk sporu ile ilgili bireysel çalışmalarımıza iştirak etmek isteyen, başta çocuklar ve gençler olmak üzere, velilerin de katılımıyla tamamen gönüllülük esasına dayalı çalışmalar yapıyoruz. Okullarda ve velilerin bireysel olarak talepleri doğrultusunda tanıtım ve pratik eğitim etkinlikleri düzenliyoruz. Okçuluk sporu; dikkat dağınıklığı, kas ve iskelet gelişimi, duruş bozukluğu, odaklanmak, savaş disiplini, manevi öğreti ve kültürel değerler anlamında, son derece önemli bir yere sahiptir. Hangi dalda tercih yaptıklarına bakılmaksızın çocuklarımız ve gençlerimiz spor yapmalı, spora yönlendirilmeli. Enerjilerini doğru yöne kanalize ettikleri zaman kötü alışkanlıklardan da arınıp hayata doğru perspektiften bakma şansları olacaktır" dedi. - MUĞLA

Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor
Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor
Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor
Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor

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Köyceğiz, Okçuluk, Türkiye, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Gönüllük esasına dayalı yaptığı çalışmalar ile Köyceğiz'de okçuluk sporuna ilgi oluşturuyor - Son Dakika


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