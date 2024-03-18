Hentbol Kadınlar Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Görele Belediyespor, Anadolu Üniversitesi'ni 30-25 mağlup etti.
Görele Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısını 19-12 önde bitiren ev sahibi ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve salondan 30-25 galip ayrıldı.
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16-18 Mart 2024 tarihlerinde Antalya'da düzenlenen Uluslararası Şampiyonlar Turnuvası'nın son gününde müsabakalar tamamlanırken Kadınlarda Türkiye 85 puan farkla şampiyon oldu. Türkiye, topladığı 180 puanla takım halinde birinci olurken, ikinci Macaristan 105 puan, üçüncü Azerbaycan ise 100 puan topladı. Grekoromen stilde İran birinci olurken, Türkiye ikinci, Özbekistan ise üçüncü sırada yer aldı. Serbest stilde ise İran birinci, Türkiye ikinci, Azerbaycan ise üçüncü oldu. Kadınlarda serbest ve grekoromen stilde son gün madalya kazanan sporcular da açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'in 30. haftasında oynanan karşılaşmaların VAR kayıtlarını Youtube hesabından ses ve görüntülü olarak paylaştı. Alanyaspor - Kayserispor maçında gol iptal edilirken, Beşiktaş - Antalyaspor maçında ise penaltı kararları verildi. Adana Demirspor - Sivasspor maçında ise Sivasspor lehine faul kararı verildi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Gençlerbirliği Kulübü'nü ziyaret ederek yeni dönem için başarı dileklerinde bulundu. Yavaş, Gençlerbirliği'nin Ankara ve Ankaralılar için önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, kulübe olan desteğin süreceğini ifade etti. Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkürlerini iletti.
Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı özel maçlar için İstanbul'da toplanan A Milli Futbol Takımı'nda Ferdi Kadıoğlu ve Cengiz Ünder sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Yerlerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın dahil edildi.
Trendyol 1.Lig ekiplerinden Kocaelispor'da Gençlerbirliği karşısında alınan 2-0'lık mağlubiyetin ardından kulüp başkanı Engin Koyun istifa etti. Yönetim kurulu, istifayı kabul ederek kulübün olağanüstü kongreye götürülmesine karar verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, nisan ayında olağanüstü genel kurula gideceklerini ve gerekiyorsa bir alt lige ineceklerini belirtti. Koç, yaşanan olaylar sonrası Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığından istifa ettiğini duyurdu. Ayrıca, maçın iptal edilmemesinde en büyük sorumlunun Türkiye Futbol Federasyonu olduğunu vurguladı. Koç, kulüp üyelerine çağrı yaparak, geleceklerini kendi belirlemeleri gerektiğini ve kulübe destek olmalarını istedi.
Macaristan ve Avusturya ile özel maçta karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda sakatlıkları bulunan Cengiz Ünder ile Ferdi Kadıoğlu aday kadrodan çıkarıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, Cengiz Ünder'in sağ kasık ve Ferdi Kadıoğlu'nun sağ baldır bölgesindeki sakatlıkları nedeniyle bu iki oyuncunun yerine Rıdvan Yılmaz ve Oğuz Aydın'ı aday kadroya dahil etti.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, özel uçakla Antalya'ya gelerek Belek Turizm Merkezi'nde konaklayacak. Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu takım, 23 Mart'a kadar Antalya'da kamp yapacak. Ayrıca, 100 Hull City taraftarı da takımlarını desteklemek için Antalya'ya geldi. Takımın kentte hazırlık maçı da yapılacak.
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