Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 8. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Kırşehir Belediyespor'u 34-32 yendi.
Ligin 8. haftasına tek karşılaşmayla devam edildi.
Kırşehir Spor Salonu'nda oynanan maçın ilk yarısını 19-18 önde tamamlayan konuk ekip, çekişmeli geçen karşılaşmayı 34-32 kazandı.
Son Dakika › Spor › Görele Belediyespor'dan Kırşehir zaferi - Son Dakika
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