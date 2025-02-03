Görele Belediyespor Yenimahalle'yi Yendi

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 14. haftasında Görele Belediyespor, deplasmanda Yenimahalle Belediyespor'u 39-30 yendi.
Ligde haftanın kapanış maçı, Ankara'daki Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde oynandı.
İlk yarıyı 19-16 önde tamamlayan Görele Belediyespor, ikinci devre farkı açarak sahadan 39-30 galip ayrıldı.
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