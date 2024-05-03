Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika
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Spor

Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı

Görele\'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı

Giresun'un Görele ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Görele Belediyesi tarafından yapılan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı. Açılış törenine Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Havuzun ilçeye kazandırılması ve sporcuların yetişmesi konuşuldu.

03.05.2024 16:43
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Giresun'un Görele ilçesinde Yarı Olimpik Yüzme Havuzu törenle açıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Görele Belediyesi tarafından Yeşiltepe Mahallesi'nde yapılan havuzun faaliyete alınması dolayısıyla düzenlenen törene, Kaymakam Hamit Genç, Belediye Başkanı Hasbi Dede, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Evren Özdemir, belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaymakam Genç, tesisin hizmete açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu gibi hizmetlerin ilçeye kazandırılması çok önemlidir fakat daha önemli bir şey var ki bu tesislerin etkili ve verimli bir şekilde vatandaşlarımızın tamamına hizmet etmesini sağlamaktır." dedi.

Belediye Başkanı Dede ise tesisten Görele'nin yanı sıra diğer ilçelerin de istifade edeceğini belirterek, "İlçemizde tüm branşlarda olduğu gibi yüzmede de başarılı sporcularımızın yetişmesini istiyoruz. İnanıyorum ki hizmete sunduğumuz Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz sayesinde ilçemizi bölgesel, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarıyla temsil edecek sporcular yetiştirecektir." diye konuştu.

Her zaman sporun ve sporcuların yanında olduklarını ifade eden Dede, "Spor alanında başka çalışmalarımız da olacak. Ben bu tesisin ilçemize kazandırılması emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görele'de Yarı Olimpik Yüzme Havuzu Açıldı - Son Dakika

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