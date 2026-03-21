Görenler tanıyamıyor! Yıldız ismin son haline bakın

Bayern Münih'in efsane isimlerinden Thomas Müller, 25 yıllık serüvenin ardından kulübe veda ederek kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Alman yıldızın bu kararı futbol dünyasında geniş yankı uyandırdı.

MLS'E TRANSFER OLDU

36 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Bayern Münih'ten ayrılarak MLS ekiplerinden Vancouver Whitecaps FC ile sözleşme imzaladı. Bu transfer, Müller'in kariyerinde yepyeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirildi.

YENİ HALİ ŞAŞIRTTI

Yıllarca Bayern Münih ile özdeşleşen Müller'in yeni takımı ve değişimi futbolseverleri şaşkına çevirdi. Efsane ismin son hali için "Görenler tanıyamadı" yorumları yapılırken, yaşadığı büyük değişim sosyal medyada da gündem oldu.