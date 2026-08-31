Görkem Sağlam: Hedeflerimizden Uzaklaşmayacağız
Kayserisporlu Görkem Sağlam, Bursaspor yenilgisi sonrası mücadeleye devam edeceklerini belirtti.
Kayserisporlu futbolcu Görkem Sağlam Bursaspor yenilgisi sonrası talihsiz bir yenilgi aldıklarını, hedefleri uğruna mücadeleye devam edeceklerini söyledi.
Kayserispor'un 28 yaşındaki oyuncusu Görkem Sağlam, 2-1 yenildikleri Bursaspor maçı sonrası sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, "Bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak" paylaşımında bulundu.
61 sırt numaralı futbolcu paylaşımında, "Sezona iyi başladık ve ilk 3 maçımızdan galibiyetle ayrıldık. Evimizde aldığımız bu talihsiz mağlubiyet bizi hedeflerimizden uzaklaştırmayacak. Sezon uzun, önümüzde daha çok maç var. Hep birlikte daha güçlü devam edeceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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