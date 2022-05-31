Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa - Son Dakika
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Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa

31.05.2022 12:42
Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım düzenlediği basın toplantısında; Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın Haziran'da İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda kupa alarak 2024'teki Paris Paralimpik Oyunları'nın kotasını alacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım düzenlediği basın toplantısında; Görme Engelli Milli Futbol Takımı'nın Haziran'da İtalya'da düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası'nda kupa alarak 2024'teki Paris Paralimpik Oyunları'nın kotasını alacağına inandıklarını söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Federasyonu tarafından düzenlenen B1 Futbol, 2.lig 1. Devre müsabakaları Kayseri'de başlayacak. Kentte bulunan bit otelde düzenlenen basın toplantısında müsabakalar hakkında bilgiler veren Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Başkanı Ayhan Yıldırım; desteklerinden dolayı il yöneticilerine teşekkür etti. Federasyon faaliyetleri hakkında bilgiler veren Yıldırım; "Federasyon olarak 8 branşta aktif olan branşımıza 2 branş daha eklemiş olduk. Bunlardan 5'i paralimpik, 3'ü normal branştı. Sonradan ilave ettiğimiz okçuluk paralimpik değil, inşallah onu da kısa bir süre içerisinde paralimpiğe dahil etmiş olurlar. Geçmişte çok büyük başarılarımız olmasına rağmen maalesef bunu satamamışız. Kadın milli takımımız 2016-2020 paralimpik şampiyonu olmasına rağmen yeterince destek sağlanamamış. Sadece devletimiz ve büyüklerimizin desteğiyle yürümüştür. Ayrıca 2012'de ilk takım sporlarında erkek milli takımımız 3. olmuştur. Bunlar takım sporu olduğu için çok önemli başarılardır. 2015 yılında futbol takımımız Avrupa Şampiyonu olmuştur. Bundan sonraki süreçte de aynı başarıları ekibimizle birlikte daha üst seviyelere taşımak istiyoruz" dedi.

Engelli sporculara desteklerin devam edeceğini aktaran Gençlik ve spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı ise; "Türk sporuna önemli katma değer sağlayan, engel tanımaz kardeşlerimizin ortaya koyduğu performansı en iyi izleyenlerden biri olarak Kayserimizde böyle bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyuyorum. İnşallah biz görme engelli kardeşlerimize belirtilen branşlarda desteğimiz devam edecek. Kayseri'de bu konuda iyi bir altyapımız var. Esas önemli olan Türkiye'ye, dünyaya damga vurmuş başarılar var. Bunların içerisinde de paralimpik hatta olimpiyat tarihinde şampiyon olmuş bir takım var. Bu büyük bir başarı. Bu hikayenin gerçekten öne çıkarılması lazım. Tabi diğer branşlarda da önemli başarılar var. Bizler illerde bu çalışmaları temel altyapılarda yaparak özellikle engel tanımayan kardeşlerimizden başarılar bekliyoruz. Zaten milli takım düzeyinde federasyonumuz önemli çalışmalar yapıyor" ifadelerini kullandı.

10 yıldır milli takım forması giyen Abdullah Sümer de İtalya'ya Paris'e kota almak için gideceklerini kaydederek; "Görme Engelliler Futbol Milli Takımı sporcusuyum. Yaklaşık 10 yıldır milli takımdayım. Yaşamış olduğumuz bir Avrupa Şampiyonluğumuz var. Üzerinden uzun süre geçti. İnşallah haftaya İtalya'ya uçacağız. Bir hayalimiz var, bunu gerçeğe döndürmek için sadece 6 maçımız var. Bunları kazanarak Paris'teki paralimpiklere kota almak için mücadele edeceğiz" dedi.

Toplantının ardından İl Müdürü Kabakcı, Federasyon Başkanı'na hediye takdim etti. - KAYSERİ

Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa
Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa
Görme Engelli Futbol Milli Takım Takımı'nda hedef Avrupa

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Kaynak: İHA

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