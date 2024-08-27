Görme Engelli Milli Judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Görme Engelli Milli Judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor

Görme Engelli Milli Judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları\'nda Altın Madalya Hedefliyor

Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor. Milli judocu, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak oyunlarda J1 kategorisi 48 kiloda mücadele edecek.

27.08.2024 11:50
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Görme engelli milli judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda altın madalyayla dönmeyi hedefliyor.

Milli judocu, Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak oyunlarda J1 kategorisi 48 kiloda mücadele edecek.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde gerçekleştiren milli takımın kadrosunda bulunan 34 yaşındaki Ecem Taşın Çavdar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oyunlara iyi bir şekilde hazırlandıklarını söyledi.

Yaklaşık 15 yıldır sporun içinde olduğunu belirten Ecem, "Daha önce 2 defa olimpiyatlara katıldım. Tokyo'da sakatlanmıştım o yüzden bir sonuç alamadım. Rio'da 3. oldum. Şu anda tekrar dönüş yaptım." dedi.

Uluslararası arenada önemli başarılar kazandığını hatırlatan milli judocu, "Dünya ve Avrupa ikinciliğim var. Grand prixde şampiyon oldum. Basamakları yavaş yavaş çıkıyorum. İlk kez kendimi bu kadar hazır ve şampiyonluğa yakın hissediyorum. Amacım orada bayrağımızı dalgalandırmak." diye konuştu.

Yoğun bir çalışma dönemi geçirdiklerini anlatan Ecem Taşın Çavdar, "Son hazırlıklar mükemmel gidiyor. Son evrelere doğru geldik, açıklarımız kalmadı gibi. Orada heyecanımızı kontrol edebilirsek finaldeyiz. Hedefim olimpiyat şampiyonluğu, hedefe çok yakınım. Herhangi bir sakatlığım olmadığı sürece... Mükemmel bir şekilde çalıştım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görme Engelli Milli Judocu Ecem Taşın Çavdar, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Altın Madalya Hedefliyor - Son Dakika

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