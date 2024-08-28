Görme Engelli Milli Judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Görme Engelli Milli Judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanıyor

Görme Engelli Milli Judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanıyor

Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na hazırlanıyor ve altın madalya ile oğullarının yanına dönmek istiyor. Oyunlar, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

28.08.2024 12:50
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Görme engelli milli judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunları hazırlıkları dolayısıyla bir süredir ayrı olduğu oğullarının yanına altın madalya ile dönmek istiyor.

2024 Paralimpik Oyunları, Fransa'nın başkenti Paris'te 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Kastamonu Olimpiyat Hazırlık ve Kamp Eğitim Merkezi'ndeki son kampını teknik direktör Haldun Efemgil yönetiminde yapan Paralimpik Judo Milli Takımı, oyunlara 10 sporcuyla katılacak.

Ara verdiği judoda yeni hedef olimpiyat şampiyonluğu

Oyunlarda J1 70 kiloda mücadele edecek Merve Uslu Hajabipour (29), AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmaların oldukça iyi gittiğini söyledi.

Yaklaşık 5 yıldır judo ile uğraştığını belirten Merve, "Judoya ara vermiştim. Yaklaşık 5 yıl önce yeniden başladım. Bu süreçte Avrupa ve dünyada ikinciliğim var. Grand slamlarda şampiyonluğum var." dedi.

İlk kez olimpiyatlara katılacağına işaret eden milli judocu, şunları kaydetti:

"Hedefim kürsünün en tepesinde bayrağımı dalgalandırıp İstiklal Marşı'mı okutmak. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın ve Kağıtspor Kulübü Başkanımız İbrahim Ercin'e söz verdim. Mahir ve Yusuf isminde iki oğlum var. Olimpiyat hazırlıkları nedeniyle kamptayız. Bir süredir olimpiyat hazırlıkları için oğullarımdan uzaktayım. Onlara şampiyonluk sözü verdim. Oğullarımın yanına altın madalya ile gitmek istiyorum." diye konuştu.

Paris oyunlarına en iyi şekilde hazırlandıklarını vurgulayan Merve, Paris'ten takım olarak mutlu dönmek istediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Görme Engelli Milli Judocu Merve Uslu Hajabipour, Paris 2024 Paralimpik Oyunlarına Hazırlanıyor - Son Dakika

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