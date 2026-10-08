Görme engelli milli sporcu Şimşek, İstanbul'da dünya şampiyonasında altın hedefliyor - Son Dakika
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Görme engelli milli sporcu Şimşek, İstanbul'da dünya şampiyonasında altın hedefliyor

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Görme engelli milli sporcu Şimşek, İstanbul\'da dünya şampiyonasında altın hedefliyor
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Çarşambalı milli sporcu Muhammet Şimşek, 28 Ekim-7 Kasım 2026'da İstanbul'da yapılacak Dünya Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor. Mersin'deki Avrupa şampiyonasında altın kazanan Şimşek, yeniden dünya şampiyonu olmak istiyor.

Çarşambalı milli sporcu ve beden eğitimi öğretmeni Muhammet Şimşek, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda altın madalya için mindere çıkmaya hazırlanıyor.

Uluslararası arenada elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Çarşambalı milli sporcu Muhammet Şimşek, kariyerine yeni bir altın madalya eklemek için hazırlıklarını aralıksız sürdürüyor. İstanbul'da 28 Ekim-7 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Dünya Görme Engelliler Powerlifting ve Bench Press Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek olan Şimşek, şampiyonluk için kolları sıvadı.

Avrupa şampiyonundan yeni hedef

Kariyerinde daha önce Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonlukları bulunan başarılı sporcu, son olarak 26 Haziran-3 Temmuz 2026 tarihlerinde Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Bench Press ve Powerlifting Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak büyük bir başarıya imza attı. Bölgesel kamp programıyla çalışmalarını yoğun bir tempoda sürdüren Şimşek, form durumunun oldukça iyi olduğunu belirtti.

"Zirvede kalmak daha zor"

İstanbul'daki dünya şampiyonluğunun kendisi için en önemli hedef olduğunu vurgulayan Muhammet Şimşek, zirveyi korumanın zorluklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi sıra İstanbul'da düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası'nda. İnşallah orada da gerekeni yapacağız. Zirveye çıktıktan sonra orada kalmak her zaman daha zor oluyor. Amacımız diğer rakiplere geçit vermemek ve hedefimiz yeniden dünya şampiyonu olmak."

"Ay-yıldızlı bayrağımızı dalgalandıracağız"

Milli forma altında ter dökecek olmanın verdiği sorumluluğa ve gurura değinen Şimşek, İstiklal Marşı'nı tüm dünyaya dinletmek istediğini belirterek, "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, inşallah al bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutacağız. Orada çıktığımız sahnede bile tüylerimiz diken diken oluyor. Bu da bize bir sonraki yarışmada daha fazlasını yapma sorumluluğu veriyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Avrupa ŞampiyonasıİstanbulMersinDünyaSporSon Dakika

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