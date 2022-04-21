Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika
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Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

21.04.2022 10:49
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kampa girdi.

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kampa girdi.

Argıncık Amatör Spor Tesislerinde antrenman yapan milli takım, 25 Nisan'da Fransa'da yapacakları müsabaka için hazırlıklarını hız kesmeden sürdürüyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, milli oyuncuları ziyaret ederek, "Milli takımımızı Kayseri'de ağırlamak bizleri mutlu ediyor. Sporcularımızın azimli çalışmalarıyla büyük başarılara imza atacaklarına, Fransa'dan da galip döneceklerine inanıyorum. Mili Takımımıza başarılar diliyorum" dedi. - KAYSERİ

Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor

YORUMLAR
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Futbol: Hazırlık maçı Futbol: Hazırlık maçı U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi U18 Milli Takımı, Kuzey Makedonya'yı 4-0 yendi

Kayseri, Fransa, Futbol, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı Kayseri'de kamp yapıyor - Son Dakika
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