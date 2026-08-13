Görme Engelliler Futbol Şampiyonası\'na Kayseri\'den 5 İsim

Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek A Milli Takım'da Kayseri'den dört sporcu ve bir teknik isim yer alacak.

Görme Engelliler Futbol Avrupa Şampiyonası, 14-24 Ağustos tarihleri arasında Fransa'nın Strasbourg kentinde düzenlenecek. Avrupa'nın önemli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Ay-Yıldızlı Milli Takımda ülkemizi başarıyla temsil etmek için mücadele edecek. Milli Takım kadrosunda Kayseri'den önemli isimler de yer alıyor. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde görev yapan antrenörü Ömer Eşkara'nın yanı sıra Kayserili milli sporcular Emre Aslan, Eray Sertkaya, Arda Akbulut ve B1 Futbol Asbaşkanı Ümmet Ekici de Avrupa Şampiyonası'nda Ay-Yıldızlı forma için ter dökecek.