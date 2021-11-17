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Görme engelliler kazanılan madalyalardan memnun - Son Dakika

Görme engelliler kazanılan madalyalardan memnun

17.11.2021 16:07
Görme engelliler kazanılan madalyalardan memnun

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Hasan Sayyıdan, Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan gümüş ve bronz madalyaların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Hasan Sayyıdan, Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda kazanılan gümüş ve bronz madalyaların kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Hasan Sayyıdan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından düzenlenen organizasyonun sona erdiğini belirterek, "Şampiyonaya 14 ülkeden 20 takım katıldı. Golbol Kadın Milli Takımı'mız gümüş, Erkek Milli Takımı'mız ise bronz madalya aldı. İki takımdan da madalya gelmesi bizi mutlu etti." diye konuştu.

2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'nda Kadın Golbol Milli Takımı'nın şampiyonluğunun büyük ses getirdiğini anımsatan Sayyıdan, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlarda altın madalya alan bir golbol kadın milli takımını burada aynı başarıyı elde etmesini beklerdik. Tabii olimpiyatlar çok büyük bir organizasyon. Zirveye çıkarak buraya geldiler. İster istemez bir rahatlık oldu çocuklarda. Bir sporcunun gelmek isteyeceği en iyi nokta olimpiyat madalyasıdır. Konsantre olmakta biraz zorlanmış olabilirler. Kızlarımız yine de finale kadar çıkmayı başardı. Gümüş madalya aldık. Erkek Golbol Milli Takımı'mız da paralimpik olimpiyatlarında çeyrek finalde elenmişlerdi. Madalyamız yoktu. Onlarda bu şampiyonada bronz madalya kazandı. Hem erkek hem kadın golbol milli takımlarımız aynı anda madalya kazanması büyük başarı. Ülkemiz adına çok mutlu oldum. Sporcularımızı tebrik ediyorum."

Spor Federasyonu, Samsun, Milli, Gümüş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Görme engelliler kazanılan madalyalardan memnun - Son Dakika Spor


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