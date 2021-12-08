Üye Girişi
Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

08.12.2021 10:21
Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım, yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun 5'inci Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa seçilen Ayhan Yıldırım, yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı.

Ankara'da bir otelde Ayhan Yıldırım başkanlığında gerçekleştirilen yönetim kurulunun toplantısında başkan vekili görevi Mustafa Kandemir'e verildi. Toplantıda yeni dönemle ilgili yönetim kurulu üyeleri fikir alışverişinde bulundu. Yönetim kurulunda diğer görev dağılımlarının ise bir sonraki toplantıda yapılması kararlaştırıldı.

Başkan Ayhan Yıldırım, ilk toplantının daha çok tanışma amaçlı gerçekleştiğini belirterek, "Yeni dönemle ilgili arkadaşlarımızla fikir alışverişinde bulunduk. Camiamıza hayırlı olsun. Arkadaşlarımızla federasyonumuzu daha iyi yerlere getirmek için çalışacağız" dedi.

Başkan Ayhan Yıldırım, 4 Aralık'ta yapılan genel kurulda 191 delegenin 101'inin oyunu alarak federasyonun yeni başkanı seçilmişti.


Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı

Mustafa Kandemir, Ayhan Yıldırım, Manhattan, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! 12:00 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Minibüse binen işçiyi 10:09 Minibüse binen işçiyi "Çamurlusun in" diyerek araçtan kovan şoför bin pişman olacak Karan Özçivit'in 08:26 Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 18:01 Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı 16:44 15 balta darbesiyle eşini öldüren kadın,mahkemede polisleri suçladı Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik 16:35 Başkan Maçoğlu, Tunceli'ye gelen avcı grubuna tepki gösterdi: Para karşılığında masum bir canlıyı katletmek en büyük vahşilik Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti 16:33 Son dakika! Burundi'de hapishanede yangın çıktı! 38 mahkum yanarak hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri
12:09 Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!
11:59 Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!
11:42 Türkiye'de 17 noktada Omicron taraması yapılıyor
11:42 Lüks araç operasyonu 14 ilde eş zamanlı yapıldı! Milyon dolarlık otomobillere tek tek el konuldu
11:37 Teşkilat'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı!
11:37 SGK'dan 8 bin 475 lira avans ödemesi: Şartları neler, nasıl alırsınız?
11:36 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş
11:33 Almanya'da 16 yıllık Merkel dönemi bitiyor! Koltuğu Olaf Scholz devralacak
11:21 Digor aşiretinin düğününde balya balya dolar- euro- TL!
11:19 Güvenlik görevlilerinin görev yaptıkları hastaneye cenazeleri gitti
Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi! Nehir kenarında kesip vatandaşın sofrasına getireceklerdi!         
12:10
"Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım "Ne kadar gay varmış haberimiz yokmuş" diyen Hamza Şayir'den açıklama: Yanlış anlaşıldım         
11:47
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum Öğrenci yurdunda dehşet! Kafasını satırla kesip, göğsünün üstüne koydu: Deccal'i vurdum         
16:36
Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi Bakan Süleyman Soylu'nun öldürüldüğünü açıkladığı teröristin kaldığı ev görüntülendi         
16:35
AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi AK Partili Öznur Çalık, Katar Emiri Al Sani'nin elini sıkmadı! ''Pandemi alışkanlığı'' dedi         
16:15
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti Son dakika: Motorine 66 kuruş zam geldi! Güncel fiyatı 10 lirayı geçti         
16:11
İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor! İçine giren 30 saniyede ne olduğunu anlamadan ölüyor!         
16:08
Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar! Süper Lig'de şampiyonluk oranları değişti! İşte yeni oranlar!         
15:35
Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası Berfu Yenenler ile fenomen Pelin Kaya arasında kıyafet kavgası         
15:33
Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar! Öldürmeden önce kendi mezarını kazdırdılar!         
15:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 12:21:37. #1.11#
SON DAKİKA: Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda yeni yönetim kurulu ilk toplantısını yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement